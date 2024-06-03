Пьяный полицейский насмерть сбил отца и детей в Нальчике

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В Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции, пишет «Readovka».
Все случилось накануне на пешеходном переходе на улице Канукоева. В СКР по КБР изданию «КП-Северный Кавказ» заявили, что погибший в аварии мужчина был врачом. Одна из девочек — его несовершеннолетняя дочь, а вторая — её подруга.
Как сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии, после смертельного ДТП полицейский столкнулся с отечественной машиной. Водитель ВАЗ-2107 в больнице, травмы получила и пассажирка, находившаяся в авто виновника аварии.
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Алёна Самарева