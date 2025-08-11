Тюремщица переспала с тремя заключенными, чтобы обокрасть их
CBS News: В США тюремщица вступила в интимную связь с тремя заключенными и обокрала их
Надзирательница из тюрьмы штата Пенсильвания предстала перед судом по обвинению в интимных связях с заключенными и хищении их персональных данных. Женщина закрутила романы с тремя преступниками. Об этом сообщает CBS News.
35-летняя Кристина Миллер работала в исправительном учреждении SCI Forest в Мариенвилле. Согласно материалам дела, она обвиняется в сексуальных отношениях с тремя заключенными в период с 2020 по 2023 год. Тюремщица также похитила личную информацию осужденных и передала ее сообщнику для использования в мошеннических схемах.
Миллер была арестована в среду, 6 августа. В настоящее время она содержится под стражей Ей предъявлены обвинения в сексуальном насилии, компьютерных преступлениях, сговоре с целью хищения личных данных и сговоре с целью кражи. Суд назначил ей залог в размере 100 тысяч долларов (почти 8 миллионов рублей).
