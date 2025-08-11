Тюремщица переспала с тремя заключенными, чтобы обокрасть их

11 августа 2025, 03:31

CBS News: В США тюремщица вступила в интимную связь с тремя заключенными и обокрала их

Фото: iStock/OlFedv

Надзирательница из тюрьмы штата Пенсильвания предстала перед судом по обвинению в интимных связях с заключенными и хищении их персональных данных. Женщина закрутила романы с тремя преступниками. Об этом сообщает CBS News.





35-летняя Кристина Миллер работала в исправительном учреждении SCI Forest в Мариенвилле. Согласно материалам дела, она обвиняется в сексуальных отношениях с тремя заключенными в период с 2020 по 2023 год. Тюремщица также похитила личную информацию осужденных и передала ее сообщнику для использования в мошеннических схемах.



