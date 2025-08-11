Самый опасный медведь в мире набросился на трех фермерш
The Hindu: В Индии медведь-губач набросился на трех женщин на ферме и покалечил их
Медведь-губач напал на трех женщин на ферме в индийском штате Тамилнад. Об этом инциденте сообщает издание The Hindu.
Нападение произошло утром в четверг, 7 августа, недалеко от города Пулиангуди. Считающийся самым опасным для человека вид медведя ранил фермерш трех в возрасте 43, 44 и 53 лет. Женщины подняли крик, на который сбежались другие рабочие с соседних полей и смогли прогнать зверя.
Медведи-губачи, чья высота в холке может достигать 90 сантиметров, обитают в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их основной рацион составляют муравьи и термиты.
Все три «жертвы» хищника получили травмы. Наиболее тяжелое состояние у старшей из них — 53-летняя женщина находится в критическом состоянии в клинике при местном медицинском колледже.
Этот случай с медведем вызвал волну протестов среди фермеров, обвиняющих департамент лесного хозяйства в бездействии и неспособности защитить людей от диких животных. В знак протеста люди перекрыли ближайшую автомагистраль, требуя установки электрических ограждений вокруг полей.
Прибывшей полиции удалось успокоить протестующих и восстановить движение транспорта.