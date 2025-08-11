Самый опасный медведь в мире набросился на трех фермерш

11 августа 2025, 05:41

The Hindu: В Индии медведь-губач набросился на трех женщин на ферме и покалечил их

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Медведь-губач напал на трех женщин на ферме в индийском штате Тамилнад. Об этом инциденте сообщает издание The Hindu.





Нападение произошло утром в четверг, 7 августа, недалеко от города Пулиангуди. Считающийся самым опасным для человека вид медведя ранил фермерш трех в возрасте 43, 44 и 53 лет. Женщины подняли крик, на который сбежались другие рабочие с соседних полей и смогли прогнать зверя.



Медведи-губачи, чья высота в холке может достигать 90 сантиметров, обитают в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их основной рацион составляют муравьи и термиты.



