Россиянин с пистолетом приставал к детям и угрожал, когда они отказывались с ним дружить

25 августа 2025, 11:59

В Челябинске мужчина приставал к детям на улице и угрожал им за отказ дружить

Фото: iStock/Diy1

Житель Челябинска с пистолетом приставал к детям со странными предложениями. Об этом сообщает охранная служба «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».