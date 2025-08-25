Россиянин с пистолетом приставал к детям и угрожал, когда они отказывались с ним дружить
Житель Челябинска с пистолетом приставал к детям со странными предложениями. Об этом сообщает охранная служба «Варяг» на своей странице во «ВКонтакте».
Все произошло в понедельник, 4 августа, возле алкомаркета на улице Академика Макеева. Продавцы обратили внимание на подозрительного гражданина, который подходил к детям и что-то от них требовал. По тревожной кнопке на место оперативно прибыли бойцы ГБР, которые поговорили со школьниками и выяснили, в чем дело.
Те рассказали, что незнакомец навязывался к ним в «друзья», а когда они отказывались, он обещал их побить. В конце концов чересчур «дружелюбного» взрослого задержали в соседнем магазине. В тот момент он приставал к другим детям и снова о чем-то просил. При себе он имел пистолет, предположительно, пневматический. Оружие забрали, а его самого передали сотрудникам полиции.
