Российский школьник залил перцовкой одноклассника с инвалидностью

24 декабря 2025, 13:24

Под Ростовом школьник залил перцовкой мальчика-инвалида и избежал наказания

Фото: Istock/Yaraslau Mikheyeu

В Ростовской области школьник применил перцовый баллончик против 14-летнего одноклассника с инвалидностью. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.