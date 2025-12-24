Российский школьник залил перцовкой одноклассника с инвалидностью
В Ростовской области школьник применил перцовый баллончик против 14-летнего одноклассника с инвалидностью. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Тётя пострадавшего уточнила, что мальчик перенёс инсульт, но родители решили отдать его в обычную школу. По словам родственницы, в классе учится подросток, на которого часто жалуются другие дети. Она утверждает, что неделю назад он напал на ребёнка в подворотне и распылил ему в лицо перцовый спрей, после чего скрылся.
Родители потерпевшего написали заявление в полицию, но ответа ещё не получили. На школьном собрании они просили перевести агрессивного подростка в другое учебное заведение, однако администрация их просьбу не поддержала.
Семья обидчика не извинилась перед пострадавшим. В школе заявили, что инцидент произошёл после окончания занятий, поэтому учреждение не несёт за него ответственности.
