В Благовещенске экс-банкирша украла у клиентов 46 млн рублей
В Благовещенске задержали бывшую сотрудницу банка. Её подозревают в хищении 46 миллионов рублей с клиентских счетов. Об этом информирует УМВД Амурской области.
Поводом для расследования стал осенний сигнал от службы безопасности кредитной организации. Оперативники установили, что 36-летняя местная жительница, ранее работавшая в банке, несколько лет систематически переводила деньги клиентов на подконтрольные ей счета. Она начала эти действия в 2022 году.
Финансовый ущерб понесли 27 клиентов, общая сумма составила 46 миллионов рублей. Следствие уже задержало женщину и предъявило ей обвинение в краже в особо крупном размере.
Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Параллельно полиция проверяет информацию о других возможных пострадавших от действий задержанной.
Читайте также: