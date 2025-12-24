Достижения.рф

В Благовещенске экс-банкирша украла у клиентов 46 млн рублей

В Благовещенске задержали экс-сотрудницу банка по делу о хищении 46 млн рублей
Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

В Благовещенске задержали бывшую сотрудницу банка. Её подозревают в хищении 46 миллионов рублей с клиентских счетов. Об этом информирует УМВД Амурской области.



Поводом для расследования стал осенний сигнал от службы безопасности кредитной организации. Оперативники установили, что 36-летняя местная жительница, ранее работавшая в банке, несколько лет систематически переводила деньги клиентов на подконтрольные ей счета. Она начала эти действия в 2022 году.

Финансовый ущерб понесли 27 клиентов, общая сумма составила 46 миллионов рублей. Следствие уже задержало женщину и предъявило ей обвинение в краже в особо крупном размере.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Параллельно полиция проверяет информацию о других возможных пострадавших от действий задержанной.

Ольга Щелокова

