В Благовещенске экс-банкирша украла у клиентов 46 млн рублей

24 декабря 2025, 11:42

В Благовещенске задержали экс-сотрудницу банка по делу о хищении 46 млн рублей

В Благовещенске задержали бывшую сотрудницу банка. Её подозревают в хищении 46 миллионов рублей с клиентских счетов. Об этом информирует УМВД Амурской области.