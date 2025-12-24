«Хотел заточить инструмент»: Россиянин пытался зарубить мать топором

24 декабря 2025, 11:11

Суд в Курске приговорил мужчину к 6 месяцам колонии за угрозу матери топором

Фото: Istock/Анатолий Тушенцов

В Курске мировой судья вынес приговор 52-летнему местному жителю. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов региона.