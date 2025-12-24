Достижения.рф

«Хотел заточить инструмент»: Россиянин пытался зарубить мать топором

Суд в Курске приговорил мужчину к 6 месяцам колонии за угрозу матери топором
В Курске мировой судья вынес приговор 52-летнему местному жителю. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством. Подробности сообщает объединённая пресс-служба судов региона.



Инцидент произошёл 11 июня 2025 года в квартире, где проживали обвиняемый и его мать. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между родстенниками возникла ссора.

В ходе конфликта гражданин подошёл к пожилой женщине, схватил её за воротник домашнего халата и прижал к кровати. Затем он взял топор и начал размахивать им прямо над головой матери, одновременно выкрикивая угрозы убийством.

На заседании подсудимый вину не признал. Он заявил, что не высказывал угроз, а только хотел заточить топор. Мировой судья вынес обвинительный приговор. Мужчина получил шесть месяцев колонии.

