Достижения.рф

Россиянка подхватила свиного цепня в Азии, а вьетнамские врачи её чуть не убили

Врачи во Вьетнаме отказались лечить россиянку с подозрением на цистицеркоз
Фото: Istock/Eda Hoyman

Россиянка Алина Шилкина подхватила свиного цепня во время путешествия по Азии. Во Вьетнаме местные врачи чуть не убили её мощными препаратами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Девушка работает репетитором на удалёнке и колесит по миру. Во Вьетнаме она прошла чекап: врачи обнаружили тениоз и заподозрили цистицеркоз. Медик при пациентке «загуглил» отличия болезней и дал таблетку «Празиквантела», не предупредив о рисках.

Позже российские врачи объяснили: этот препарат вызывает рвоту, а во время неё яйца паразита рискуют разнестись по органам. Если личинки погибнут в тканях мозга, это приведёт к отёкам, судорогам и даже смерти.

Лечиться от цистицеркоза нужно в стационаре. Во Вьетнаме госпитализировать Алину отказались. Она планирует лечиться в России. Девушка подозревает, что заразилась на Бали. Паразит попадает в организм с непрожаренным мясом.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0