Россиянка подхватила свиного цепня в Азии, а вьетнамские врачи её чуть не убили
Россиянка Алина Шилкина подхватила свиного цепня во время путешествия по Азии. Во Вьетнаме местные врачи чуть не убили её мощными препаратами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Девушка работает репетитором на удалёнке и колесит по миру. Во Вьетнаме она прошла чекап: врачи обнаружили тениоз и заподозрили цистицеркоз. Медик при пациентке «загуглил» отличия болезней и дал таблетку «Празиквантела», не предупредив о рисках.
Позже российские врачи объяснили: этот препарат вызывает рвоту, а во время неё яйца паразита рискуют разнестись по органам. Если личинки погибнут в тканях мозга, это приведёт к отёкам, судорогам и даже смерти.
Лечиться от цистицеркоза нужно в стационаре. Во Вьетнаме госпитализировать Алину отказались. Она планирует лечиться в России. Девушка подозревает, что заразилась на Бали. Паразит попадает в организм с непрожаренным мясом.
Читайте также: