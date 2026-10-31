Пьяный россиянин метнул в жену гирю в качестве аргумента во время ссоры

31 октября 2026, 14:19

Пьяный житель Торжка кинул в жену 16-килограммовую гирю

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Торжке возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Об этом сообщает пресс-служба МВД Тверской области.