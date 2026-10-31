Пьяный россиянин метнул в жену гирю в качестве аргумента во время ссоры
В Торжке возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Об этом сообщает пресс-служба МВД Тверской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл на бытовой почве: находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в словесный конфликт с супругой. В ходе ссоры он схватил железную гирю весом 16 килограммов и метнул её в сторону женщины. Снаряд попал в ногу 40-летней потерпевшей.
Женщина обратилась за медицинской помощью. По заключению медиков, полученные ею телесные повреждения квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.
В настоящее время по уголовному делу проводится проверка. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.
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