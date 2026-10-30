Пьяный рецидивист устроил скандал в подмосковном хостеле

30 октября 2026, 12:11

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Пьяный 56-летний приезжий из ближнего зарубежья, просидевший более 25 лет за грабежи, устроил скандал в хостеле в деревне Люторецкое округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Мужчина нецензурно ругался, вступал в конфликты с сотрудниками и мешал отдыхающим.





«Росгвардейцы прибыли на место по сигналу тревожной кнопки. Администратор хостела рассказал им, что дебошир раньше работал там и воспользовался тем, что у него сохранился доступ в помещения», — говорится в сообщении.