Пьяный рецидивист устроил скандал в подмосковном хостеле
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Пьяный 56-летний приезжий из ближнего зарубежья, просидевший более 25 лет за грабежи, устроил скандал в хостеле в деревне Люторецкое округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Мужчина нецензурно ругался, вступал в конфликты с сотрудниками и мешал отдыхающим.
«Росгвардейцы прибыли на место по сигналу тревожной кнопки. Администратор хостела рассказал им, что дебошир раньше работал там и воспользовался тем, что у него сохранился доступ в помещения», — говорится в сообщении.Правоохранители задержали хулигана и отвезли в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Королёва по указанию телефонных мошенников подожгла вышку сотовой связи.