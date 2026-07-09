Стало известно, сможет ли обвиняемая в убийстве дочери в Ачинске избежать тюрьмы

09 июля 2026, 19:12

Адвокат Лунёв: жительнице Ачинска за убийство дочери грозит до 25 лет колонии

Фото: Istock/Rawpixel

Адвокат Даниил Лунёв заявил, что жительнице Ачинска, которую обвиняют в убийстве пятилетней дочери, грозит до 25 лет тюремного заключения.





В беседе с NEWS.ru юрист напомнил, что против женщины возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. За это преступление, по словам эксперта, закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока.

«Пожизненное женщинам могут назначить только в исключительных случаях. В данном случае, скорее всего, итоговое наказание составит около 20–25 лет лишения свободы. А если обвиняемая состояла на учёте в психоневрологическом диспансере, никакого наказания она не понесёт. Её отправят на принудительное лечение до полного излечения, но я предполагаю, что на свободу она уже не выйдет», — сообщил Лунёв.