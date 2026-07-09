«Избавиться»: В российском городе девушка выкинула из окна 7 млн рублей
В Волгограде 20-летняя девушка поддалась влиянию телефонных аферистов. Как сообщает МВД по Волгоградской области, она вскрыла домашний сейф своей матери и выбросила из окна почти 10 миллионов рублей.
Мошенники вышли на связь с россиянкой под видом сотрудников курьерской доставки и убедили её назвать код из СМС. После этого ей позвонил лжепредставитель банка и сообщил, что она действует под влиянием злоумышленников. Для того чтобы избежать ответственности, девушка должна была избавиться от наличных.
Жертва сбросила миллионы вниз ожидавшей её незнакомке. Полиция оперативно задержала эту женщину — ею оказалась 24-летняя приезжая из Калуги, которая устроилась на подработку через интернет.
Она приехала в Волгоград, забрала деньги, уехала в Саратов, где часть передала «работодателю», а остальное оставила себе. По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело. Размер нанесённого ущерба достиг семи миллионов рублей.
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