«Избавиться»: В российском городе девушка выкинула из окна 7 млн рублей

09 июля 2026, 19:51

20-летняя волгоградка выбросила в окно 7 млн рублей по требованию мошенников

Фото: Istock/selensergen

В Волгограде 20-летняя девушка поддалась влиянию телефонных аферистов. Как сообщает МВД по Волгоградской области, она вскрыла домашний сейф своей матери и выбросила из окна почти 10 миллионов рублей.