Пьяный россиянин обматерил и напал на полицейского
В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, пишет «Лента.ру».
Мужчина признал свою вину. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке.
Инцидент произошел вечером 27 апреля в отделе полиции. Осужденный находился там в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать младшему сержанту и хватать его за форменное обмундирование, пытаясь сорвать погоны. Кроме того, мужчина оскорблял правоохранителя нецензурной бранью.
В результате полицейскому причинили физическую боль и моральный вред. Суд также отметил, что действия мужчины негативно повлияли на авторитет представителя власти.
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