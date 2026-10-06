Пьяный россиянин обматерил и напал на полицейского

06 октября 2026, 12:50

Мужчина получил полтора года условно за нападение на полицейского в Петербурге

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, пишет «Лента.ру».