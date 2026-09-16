Священник много лет растлевал молодых людей в своей общине и получил срок
В Англии священника осудили за растление молодых участников общины
77-летнего Джона Гранта, занимавшего пост модератора и проповедника Лондонской ассоциации баптистов, приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за серию сексуальных преступлений, совершенных в период с 1970 по 2008 год. Об этом сообщает Metro.
Следствие установило, что жертвами Гранта стали как минимум четверо молодых людей. Будучи дьяконом и десятилетиями занимая руководящие посты в церкви, он также работал с молодежными группами. По данным суда, Грант намеренно заводил дружбу с юношами, испытывавшими финансовые трудности, после чего домогался их.
«То, как Джон Грант злоупотреблял своим положением религиозного лидера, пользующегося доверием, чтобы охотиться на молодых людей в своей общине, было расчетливым и хищническим», — заявил представитель Королевской прокурорской службы Доминик Баррелл.Преступления вскрылись в ноябре 2023 года, когда в полицию обратился родственник одного из потерпевших. По его словам, молодой человек подвергался насилию и жестокому обращению со стороны проповедника на протяжении 30 лет.
Суд признал Гранта виновным по 11 пунктам обвинения: три случая сексуального насилия, шесть случаев непристойного поведения и два случая принуждения к сексуальным действиям без согласия. Помимо тюремного срока, его пожизненно внесли в реестр сексуальных преступников.