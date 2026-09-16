Священник много лет растлевал молодых людей в своей общине и получил срок

16 сентября 2026, 16:06

В Англии священника осудили за растление молодых участников общины

Фото: istockphoto/Zolnierek

77-летнего Джона Гранта, занимавшего пост модератора и проповедника Лондонской ассоциации баптистов, приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за серию сексуальных преступлений, совершенных в период с 1970 по 2008 год. Об этом сообщает Metro.





Следствие установило, что жертвами Гранта стали как минимум четверо молодых людей. Будучи дьяконом и десятилетиями занимая руководящие посты в церкви, он также работал с молодежными группами. По данным суда, Грант намеренно заводил дружбу с юношами, испытывавшими финансовые трудности, после чего домогался их.



