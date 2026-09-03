Россиянин нанёс приятелю смертельный удар мачете и получил срок
В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю за нападение на знакомого с использованием мачете. Информацию предоставила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл в феврале 2026 года. В ходе конфликта в квартире на улице Корепина обвиняемый избил товарища, после чего нанёс ему несколько ударов коротким туристическим мачете в область головы и шеи. От полученных повреждений мужчина скончался.
Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Коллегия присяжных признала его виновным. Суд назначил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судья удовлетворил иск семьи погибшего и взыскал с осуждённого 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.
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