Россиянин нанёс приятелю смертельный удар мачете и получил срок

03 сентября 2026, 19:54

Житель Екатеринбурга получил 9,5 лет строгого режима за убийство приятеля мачете

Фото: Istock/AMilkin

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю за нападение на знакомого с использованием мачете. Информацию предоставила объединённая пресс-служба судов Свердловской области.