Пьяный россиянин пытался ограбить чужой дом и уснул в канаве
В Бурятии задержали мужчину, который в сильном опьянении попытался ограбить чужой дом, но не смог вынести похищенное и уснул в канаве под забором. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.
В полицию обратился житель села Иволгинск, который узнал о происшествии от соседки. Женщина услышала шум возле забора, а затем звон стекла. Выяснилось, что пока хозяин был на работе, неизвестный выломал калитку, разбил камнем окно и проник внутрь.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 41-летний ранее судимый житель Улан-Удэ. В тот день мужчина приехал к знакомым и распивал с ними спиртное. Решив, что потратил все деньги, он начал искать способ их добыть.
В доме злоумышленник снял свою обувь, выбросил ее в мусорный контейнер, надел тапочки хозяина и собрал ценные вещи. Однако вынести похищенное через окно он не смог из-за сильного опьянения. Оставив имущество, мужчина ушел и заснул в канаве.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на кражу. Теперь фигуранту грозит до шести лет колонии.
