Пьяный россиянин пытался ограбить чужой дом и уснул в канаве

12 мая 2026, 19:09

Пьяный рецидивист из Бурятии уснул в канаве, когда пытался ограбить чужой дом

В Бурятии задержали мужчину, который в сильном опьянении попытался ограбить чужой дом, но не смог вынести похищенное и уснул в канаве под забором. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.