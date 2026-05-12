В Ростовской области в пожаре едва не сгорели почти две сотни тысяч кур
В Ростовской области на птицефабрике в хуторе Маркин загорелась кровля складского помещения. Площадь возгорания составила около 1,6 тысячи квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени на соседний ангар, где находилась домашняя птица. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар локализовали, а более 180 тысяч кур удалось спасти. В ликвидации огня задействовали 47 человек и 19 единиц техники.
Накануне в Москве у Павелецкого вокзала ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании, принадлежащем РЖД. Возгорание произошло в хозяйственном корпусе на станции Москва-Пассажирская.
Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, огонь полностью потушили в 12:41. Жертв и пострадавших нет.
