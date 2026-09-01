Пьяный россиянин пытался заживо сжечь знакомую во дворе жилого дома

01 сентября 2026, 20:28

Волгоградец поджег знакомую во дворе жилого дома

Фото: медиасток.рф

Следственным управлением СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство женщины. Инцидент произошел утром 5 июля во дворе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе ведомства.