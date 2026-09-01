Пьяный россиянин пытался заживо сжечь знакомую во дворе жилого дома
Следственным управлением СК России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство женщины. Инцидент произошел утром 5 июля во дворе многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в компании новой знакомой. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее при помощи зажигалки.
Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшую экстренно госпитализировали с диагностированными обширными ожогами тела. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ее жизнь удалось сохранить.
Подозреваемого задержали правоохранительные органы. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время собранные материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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