Россиянин забил знакомого молотком и попытался сжечь его вместе с квартирой

20 августа 2026, 20:38

В Ростове-на-Дону арестовали мужчину за убийство знакомого молотком

Фото: Istock/Sergei Chuyko

В Ростове-на-Дону во время застолья 37-летний мужчина нанёс 38-летнему знакомому множественные удары молотком по голове и рукам, после чего поджёг квартиру, чтобы скрыть улики. Об этом информирует СУ СК России по региону.