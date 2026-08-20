Россиянин забил знакомого молотком и попытался сжечь его вместе с квартирой
В Ростове-на-Дону во время застолья 37-летний мужчина нанёс 38-летнему знакомому множественные удары молотком по голове и рукам, после чего поджёг квартиру, чтобы скрыть улики. Об этом информирует СУ СК России по региону.
Инцидент случился 30 июля в квартире на проспекте 40-летия, где собутыльники распивали спиртное. По предварительным сведениям, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой и произошло нападение.
Злоумышленник посчитал, что жертва не выживет, и устроил пожар прямо в помещении. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами головы и ожогами, но медики не смогли спасти его жизнь.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он дал признательные показания. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, обвинение предъявили по части 4 статьи 111 УК РФ. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.
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