Пьяный россиянин попался ГИБДД, но не лишился прав из-за формальности
В Вологодской области водитель избежал лишения прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Причиной стало отсутствие дежурного нарколога во время освидетельствования.
Как сообщает URA.RU, процедуру проводил врач-психиатр. Позже Верховный суд установил, что этот специалист не имел права выполнять такие осмотры. Суд признал результаты обследования недопустимым доказательством.
Инцидент произошёл в декабре 2022 года. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину с признаками опьянения. Водитель отказался проходить проверку на алкотестер, после чего его направили в медучреждение.
В итоге суд вернул водителю права и отменил назначенный ранее штраф в размере 30 тысяч рублей. Выяснилось, что диплом о повышении квалификации врача-психиатра по наркологии выдала неаккредитованная организация.
