Пьяный россиянин попался ГИБДД, но не лишился прав из-за формальности

29 октября 2025, 17:51

В Вологодской области у пьяного водителя не забрали права из-за нарколога

Фото: Istock/monstArrr_

В Вологодской области водитель избежал лишения прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Причиной стало отсутствие дежурного нарколога во время освидетельствования.