Пьяный россиянин представился силовиком и устроил стрельбу у детской площадки

28 сентября 2026, 22:39

В Курске пьяный мужчина устроил стрельбу у детской площадки

Фото: iStock/Elena Esich

Мужчина, выдававший себя за силовика, открыл стрельбу у детской площадки в Курске, чтобы доказать, что не врет о своей работе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.