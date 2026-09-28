Пьяный россиянин представился силовиком и устроил стрельбу у детской площадки
Мужчина, выдававший себя за силовика, открыл стрельбу у детской площадки в Курске, чтобы доказать, что не врет о своей работе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в одном из городских дворов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина заявил женщине, что у него есть оружие, и пытался убедить ее, что не блефует. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил. На шум вышел местный житель, который вступил в конфликт с дебоширом и отобрал у него оружие.
Один из оказавшихся поблизости детей сильно испугался выстрела и расплакался. Отец ребенка набросился на стрелка и повалил его на землю, после чего спросил, где тот работает. Мужчина ответил, что якобы является сотрудником Росгвардии.
После произошедшего дебошира задержали. Как выяснилось, он работает охранником в частной организации и никак не связан с ведомством, а пистолет оказался шумовым.
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