В Ленобласти парапланерист загорелся в воздухе и упал
В Ленинградской области 46-летний парапланерист загорелся в воздухе, упал и получил травмы. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его информации, инцидент произошел недалеко от деревни Капорское. Во время полета у мужчины оборвался шланг подачи топлива, а также запутались стропы параплана. В результате пострадавшего госпитализировали.
Пресс-служба западного МСУТ СК России сообщила, что по факту случившегося проводится проверка. По ее итогам сотрудники ведомства примут процессуальное решение. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске два человека разбились насмерть во время полета на параплане. Трагедия произошла 1 сентября.
Читайте также: