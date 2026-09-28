Россиянин избивал маленького пасынка и пошел под суд
В Архангельске перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в истязании маленького пасынка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, мужчина как минимум дважды избивал семилетнего сына своей жены. О побоях со стороны отчима мальчик рассказал педагогам в школе. В результате школьника изъяли из семьи и передали под опеку биологическому отцу.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело об истязании, а после материалы расследования направили в суд. Теперь фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы. Какие меры приняли в отношении матери ребенка, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Туле следователи возбудили уголовное дело против 39-летнего местного жителя. Его подозревают в истязании собственного шестилетнего сына.
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