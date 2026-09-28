Россиянин избивал маленького пасынка и пошел под суд

28 сентября 2026, 21:59

В Архангельске осудят отчима за истязание семилетнего пасынка

Фото: iStock/AMilkin

В Архангельске перед судом предстанет 39-летний местный житель, обвиняемый в истязании маленького пасынка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.