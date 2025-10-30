Пьяный россиянин случайно оставил в магазине пакет с пистолетами и патронами
В Симферополе мужчина оставил в магазине пакет с оружием. Как установили правоохранители, 50-летний житель города планировал утопить содержимое сумки в пруду. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Администрация одного из продуктовых магазинов сообщила в полицию о подозрительной находке. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пакете два пистолета, шесть патронов, тонометр и фотоальбом.
Полицейские установили личность и задержали владельца вещей. Мужчина пояснил, что нашёл оружие и патроны летом в гараже, который перешёл к нему от деда. Он хотел утилизировать их в ближайшем пруду, но в состоянии алкогольного опьянения забыл пакет в магазине.
Судебная экспертиза показала, что изъятые пистолеты представляют собой боевое оружие, способное стрелять. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
