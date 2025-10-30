Пьяный россиянин случайно оставил в магазине пакет с пистолетами и патронами

30 октября 2025, 16:30

Полиция задержала симферопольца, оставившего в магазине оружие

Фото: ГУ МВД России по Республике Крым

В Симферополе мужчина оставил в магазине пакет с оружием. Как установили правоохранители, 50-летний житель города планировал утопить содержимое сумки в пруду. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.