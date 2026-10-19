Женщина обиделась на сожителя и сожгла его машину
В Башкирии 26-летняя жительница села Миловка подожгла автомобиль бывшего сожителя после ссоры, а затем помирилась с ним. Об этом сообщает УМВД республики.
По данным ведомства, 34-летний владелец сгоревшей иномарки сразу сообщил полицейским, что к поджогу может быть причастна его бывшая сожительница. Накануне пара поссорилась, и мужчина передал стражам порядка смс-сообщения от бывшей с угрозами. Ущерб он оценил в полмиллиона рублей.
Поджигательница пыталась скрыться от оперативников, но ее задержали. Свои действия она объяснила сильной обидой на бывшего сожителя.
По её словам, около четырёх часов ночи она проникла внутрь автомобиля, облила салон бензином и совершила поджог. В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, ей может грозить до пяти лет лишения свободы. После общения с правоохранителями женщина помирилась с потерпевшим и решила возместить ему ущерб.
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