Женщина обиделась на сожителя и сожгла его машину

19 октября 2026, 16:17

В Башкирии женщина обиделась на сожителя и сожгла его «Мерседес»

Фото: istockphoto/trikolor

В Башкирии 26-летняя жительница села Миловка подожгла автомобиль бывшего сожителя после ссоры, а затем помирилась с ним. Об этом сообщает УМВД республики.