В столице Казахстана неожиданно отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Концерт звездной исполнительницы Полины Гагариной в Астане не состоится. Об этом проинформировал казахстанский сервис Zakazbiletov.kz.
Выступление одной из самых популярных певиц современной российской эстрады должно было пройти 5 апреля в городе Астана, однако появились неожиданные новости об отмене.
На официальном сайте Гагариной этот концерт в расписании сейчас не значится. Купившим билеты людям деньги вернутся автоматически в течение 14 дней. Отмена произошла «по независящим от организаторов, артиста и нас причинам», подчеркивает казахстанский сервис в сообщении, опубликованном в соцсетях.
При этом в афише певицы остаются выступления, запланированные на 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.
