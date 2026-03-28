В столице Казахстана неожиданно отменили концерт российской певицы Полины Гагариной

Zakazbiletov.kz: В Астане отменили запланированный на апрель концерт Полины Гагариной
Полина Гагарина (Фото: Telegram @gagara1987official)

Концерт звездной исполнительницы Полины Гагариной в Астане не состоится. Об этом проинформировал казахстанский сервис Zakazbiletov.kz.



Выступление одной из самых популярных певиц современной российской эстрады должно было пройти 5 апреля в городе Астана, однако появились неожиданные новости об отмене.

На официальном сайте Гагариной этот концерт в расписании сейчас не значится. Купившим билеты людям деньги вернутся автоматически в течение 14 дней. Отмена произошла «по независящим от организаторов, артиста и нас причинам», подчеркивает казахстанский сервис в сообщении, опубликованном в соцсетях.

При этом в афише певицы остаются выступления, запланированные на 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте. Напомним, что вчера Гагариной исполнилось 39 лет.

Мария Моисеева

