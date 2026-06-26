Пьяный россиянин устроил гонки с полицией и пытался спрятаться в болоте

26 июня 2026, 21:07

В Кузбассе полиция преследовала автомобилиста 20 км и задержала его в болоте

Фото: Istock/PaulBiryukov

В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя после погони, которая растянулась на несколько десятков километров. Об этом информирует ведомство по Кемеровской области.