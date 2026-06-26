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Пьяный россиянин устроил гонки с полицией и пытался спрятаться в болоте

В Кузбассе полиция преследовала автомобилиста 20 км и задержала его в болоте
Фото: Istock/PaulBiryukov

В Кузбассе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя после погони, которая растянулась на несколько десятков километров. Об этом информирует ведомство по Кемеровской области.



Очевидцы из Таштагола заметили неадекватное поведение автомобилиста на дороге и вызвали полицию. Инспекторы ДПС потребовали остановиться, но нарушитель нажал на газ и устремился вперёд.

Погоня длилась около 20 километров. В конце концов мужчина бросил машину и попытался укрыться в болоте, но оперативники быстро вытащили его и задержали. Задержанный признался, что выпил с друзьями и поехал кататься.

Отмечается, что ранее суд уже лишал его прав за пьяную езду. За время погони полицейские составили на него 22 протокола. Теперь кузбассовцу грозит уголовная ответственность, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.

Ольга Щелокова

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