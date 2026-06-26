Мужчина утопил беременную жену в ведре после неудачного переезда

26 июня 2026, 17:17

В Индии мужчина избил и утопил жену в ведре с водой во время драки в новом доме

Фото: Istock/myshkovsky

В Индии мужчина убил беременную жену во время ссоры, которая произошла после их переезда. Подробности приводит NDTV.