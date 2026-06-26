Мужчина утопил беременную жену в ведре после неудачного переезда
В Индии мужчина убил беременную жену во время ссоры, которая произошла после их переезда. Подробности приводит NDTV.
Погибшей 26 лет, она находилась на шестом месяце беременности. Супруги заключили брак 30 апреля 2025 года и незадолго до трагедии въехали в новое жильё. По свидетельству родственников, после переезда между супругами внезапно возникла ссора, которая быстро перешла в драку.
Мужчина избил жену, а затем утопил, опустив её голову в ведро с водой. После этого он скрылся с места происшествия. Родственники погибшей немедленно вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.
Ранее сообщалось об инциденте в Уфе. Там женщина в ходе ссоры убила и расчленила сожителя.
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