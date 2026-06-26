Под Воронежем фура перелетела через отбойник и парализовала движение на М-4
В Воронежской области произошло серьёзное ДТП с участием большегрузного автомобиля. О случившемся сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
На трассе М-4 фура перелетела через отбойник, двигаясь в сторону Новой Усмани. Инцидент спровоцировал образование крупной пробки.
Транспортный поток растянулся на значительное расстояние. В результате столкновения большегруз получил серьёзные механические повреждения. Удар полностью разрушил кузов транспортного средства и деформировал кабину водителя.
Спасатели уже прибыли на место происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение и выясняют обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших в аварии на текущий момент нет.
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