Пьяный россиянин устроил стрельбу на территории школы

28 августа 2026, 15:57

В Красноярске пьяный мужчина устроил стрельбу на территории школы

Фото: iStock/Elena Esich

В Красноярске 38-летний мужчина устроил стрельбу из сигнального пистолета на территории одной из школ в Октябрьском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.