Пьяный россиянин устроил стрельбу на территории школы
В Красноярске 38-летний мужчина устроил стрельбу из сигнального пистолета на территории одной из школ в Октябрьском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, все произошло 26 августа. Неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил в воздух. Охранник учебного заведения сразу вызвал полицию.
Прибывшие на место росгвардейцы вычислили подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. На допросе он не смог объяснить свои действия, переспрашивая у правоохранителей, «что случилось».
У хулигана изъяли сигнальный пистолет, составив на него протокол по статье о стрельбе в не отведенных для этого местах. Теперь ему грозит штраф.
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