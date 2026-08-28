Российский блогер пропал после оползня в Непале
Mash: блогер из Москвы Александр Зимин пропал после оползня в Непале
Российский блогер пропал после оползня в Непале. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Речь идет о 31-летнем жителе Москвы Александре Зимине. Мужчина занимался разработкой приложений и вел блог об информационных технологиях. При этом в Непале он был не впервые.
По данным посольства, турист прошел границу почти за час до того, как сошел мощный селевой поток. После стихийного бедствия он внезапно перестал выходить на связь. Судьба блогера до сих пор остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что в Непале прекратили поиск 11 россиян, пропавших без вести после разрушительного наводнения.
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