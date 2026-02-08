В российской поликлинике пациент устроил дебош и напал с ножом на полицейского
В Шербакульском районе Омской области 31-летний мужчина устроил скандал в поликлинике и угрожал сотруднику полиции. Об этом информирует Следственное управление СК РФ по региону.
Конфликт произошёл во время амбулаторного приёма. Мужчина начал вести себя агрессивно, устроил дебош в помещениях медучреждения, чем сорвал его нормальную работу.
Медики вызвали наряд полиции. Прибывшим сотрудникам гражданин не стал подчиняться, оказал сопротивление и, взяв в руки нож, начал им угрожать. Сотрудники полиции сумели обезвредить и задержать злоумышленника.
Никто из персонала клиники, пациентов или полицейских не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.
