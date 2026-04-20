Школьница разбила молотком несколько иномарок из-за расставания с парнем
В Петербурге полицейские задержали девушку, которая повредила машины молотком. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.
18 апреля в полицию поступило сообщение о том, что возле дома № 33 на улице Ушинского неизвестные повредили автомобили. Стражи порядка прибыли на место и установили причастность к произошедшему 16-летней девушки.
Несовершеннолетняя нанесла молотком несколько ударов по двум припаркованным машинам. В результате повреждения получили транспортные средства Geely Tugella и Lexus, у которого разбилось стекло. После задержания виновная рассказала, что причиной её поступка стало расставание с молодым человеком.
Пострадавшие автовладельцы обратились в полицию с заявлениями. Сумма ущерба ещё не установлена. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
