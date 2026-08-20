В Мордовии пьяный мужчина облил бензином собутыльника и сжёг его заживо

20 августа 2026, 23:50

Житель Мордовии заживо сжёг приятеля в гараже

Фото: iStock/triocean

В Мордовии местного жителя обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Мужчина заживо сжёг своего знакомого, информирует региональное следственное управление СК РФ.