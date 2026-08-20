В Мордовии пьяный мужчина облил бензином собутыльника и сжёг его заживо
В Мордовии местного жителя обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Мужчина заживо сжёг своего знакомого, информирует региональное следственное управление СК РФ.
Согласно материалам дела, трагедия разыгралась 17 августа в селе Ичалки. После того как мужчины вместе употребляли алкоголь, обвиняемый в недостроенном гараже облил бензином своего 39‑летнего знакомого, который в тот момент спал, и поджёг его. Полученные травмы оказались смертельными.
О случившемся в правоохранительные органы сообщил хозяин участка, где проходило застолье. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).
Как уточняется в сообщении, подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению: он дал показания во время допроса и подтвердил обстоятельства произошедшего в ходе проверки на месте. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Читайте также: