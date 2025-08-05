Пьяный школьник изнасиловал чиновницу под Волгоградом
Подросток изнасиловал чиновницу в посёлке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».
Отмечается, что суд над 15-летним школьником, обвиняемым в изнасиловании 23-летней сотрудницы местной администрации, ведётся уже не первый месяц. В настоящее время юноша находится под домашним арестом. Ему вменяется статья Уголовного кодекса «Изнасилование», по которой ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
По данным следствия, инцидент произошёл на корпоративе в декабре прошлого года, куда приглашённый подросток пришёл в костюме Деда Мороза. Там же юноше предложили алкоголь. Перебрав со спиртным, он начал приставать к девушке, после чего изнасиловал её.
При этом молодой человек продолжает отстаивать свою версию, согласно которой насилия не было, а чиновница якобы сама проявляла к нему интерес.
Несмотря на тяжесть обвинения, школьнику по закону необходимо было сдать ОГЭ. Экзамен он писал дома под надзором конвоя.
Семья обвиняемого решила подать встречное заявление, в котором требует возбудить дело уже в отношении самой потерпевшей – за связь с несовершеннолетним.
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