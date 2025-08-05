Пьяный школьник изнасиловал чиновницу под Волгоградом

05 августа 2025, 19:01

Школьник, изнасиловавший чиновницу в Иловле, сдал ОГЭ под конвоем

Фото: iStock/AlexRaths

Подросток изнасиловал чиновницу в посёлке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».