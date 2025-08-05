Учительницу музыки из Канады обвинили в сексуальной связи с учеником

05 августа 2025, 06:05

Педагог из Онтарио три месяца вступала в интимную связь с подростком

Фото: Istock/NanoStockk

31-летнюю учительницу музыки Дженнифер Лоуренс из города Барри (Онтарио) обвинили в сексуальной эксплуатации, растлении и изнасиловании несовершеннолетнего ученика после трёх месяцев интимной связи, длившейся с февраля по апрель 2025 года.