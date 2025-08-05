Учительницу музыки из Канады обвинили в сексуальной связи с учеником
31-летнюю учительницу музыки Дженнифер Лоуренс из города Барри (Онтарио) обвинили в сексуальной эксплуатации, растлении и изнасиловании несовершеннолетнего ученика после трёх месяцев интимной связи, длившейся с февраля по апрель 2025 года.
Лоуренс, преподававшая в средней школе Барри четыре года, была отстранена от работы в конце апреля после начала служебного расследования. 1 августа ей предъявили официальные обвинения, включая передачу порнографических материалов подростку. По данным CTV News, полиция подтвердила факт многократных половых актов между педагогом и учеником.
Школьный округ отказался комментировать инцидент, перенаправив запросы в полицию. Там пояснили, что детали дела не разглашаются из-за судебного запрета.
Первое заседание назначено на конец августа и пройдёт в формате видеоконференции.
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