05 августа 2025, 18:50

The Mirror: сотрудница детского дома в Британии предложила интим подростку

Фото: istockphoto/fizkes

Сотрудницу детского дома в Великобритании, 44-летнюю Линди Лию, обвиняют в растлении одного из воспитанников. Об этом сообщает издание The Mirror.