Сотрудница детского дома в Британии предложила интим подростку
Сотрудницу детского дома в Великобритании, 44-летнюю Линди Лию, обвиняют в растлении одного из воспитанников. Об этом сообщает издание The Mirror.
Лия, занимавшая должность заместителя управляющего в приюте и курировавшая одного из подростков, по версии следствия, развила романтические чувства к молодому человеку и позволяла себе неприемлемое поведение в его присутствии. В частности, она носила провокационную одежду и разрешала ему спать в своей кровати.
Согласно информации, между ними завязалась переписка, и вскоре Лия уговорила юношу сбежать из приюта, чтобы провести время наедине. После того как он, предположительно, удалил ее из друзей в социальных сетях, женщина начала настаивать на том, чтобы он добавил ее обратно. Также она утверждала, что давала ему деньги и обещала купить спортивный костюм в случае, если он воздержится от наркотиков на две недели.
Первое слушание по делу уже состоялось, однако информация о том, был ли педагог арестован, не уточняется.
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