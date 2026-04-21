Пьяный школьник проколол шины у 11 автомобилей в элитном районе Кузбасса
Жители элитного комплекса «Кемерово-Сити» на улице 2-я Заречная обнаружили свои машины разбитыми утром 17 апреля.
Как пишет «Сiбдепо», ночью неизвестный повредил 11 автомобилей — спустил шины, разбил стекла, а из двух машин вытащил магнитолы. Изначально в домовых чатах сообщалось о пяти пострадавших авто и украденных аккумуляторах, но позже ущерб оказался масштабнее.
Злоумышленником оказался 16-летний подросток из Белова, который приехал в гости к брату. Выпив алкоголя, он вышел на улицу с ножом и принялся крушить машины. В полиции юноша заявил, что не осознавал последствий из-за опьянения. Пока родственник спал, парень методично орудовал ножом, после чего забрал технику.
Полицейские быстро нашли его через соцсети и СМИ. Теперь на несовершеннолетнего завели два уголовных дела, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Правоохранители подсчитывают общий ущерб, что может привести к дополнительной статье за умышленное уничтожение имущества. Соседние улицы уже задумались об установке новых камер видеонаблюдения.
