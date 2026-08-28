Пьяный шофер снял шорты перед полицейскими после задержания

28 августа 2026, 16:05

Пьяный шофер разделся перед полицией в Саратове

Фото: istockphoto/Dzurag

В Саратове сотрудники Госавтоинспекции задержали 29-летнего водителя, который не только пытался скрыться от погони, но и устроил эпичное представление прямо во время задержания. Об этом сообщили в региональном главке МВД.