Пьяный шофер снял шорты перед полицейскими после задержания
В Саратове сотрудники Госавтоинспекции задержали 29-летнего водителя, который не только пытался скрыться от погони, но и устроил эпичное представление прямо во время задержания. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Инцидент произошел, когда инспекторы ДПС подали сигнал об остановке автомобилисту. Водитель проигнорировал требование полицейских и попытался уйти от преследования. Правоохранителям удалось блокировать машину только тогда, когда это стало безопасно для других участников движения.
После остановки нарушитель бросил автомобиль и попытался скрыться во дворах на улице Рабочей, однако убежать от полицейских ему не удалось. У задержанного были явные признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он категорически отказался.
Как отметили в пресс-службе ГУМВД, находясь в состоянии агрессивной бравады, мужчина устроил своеобразное шоу: снял шорты прямо перед стражами порядка и в трусах лег на скамейку. Видео опубликовано в Макс.
В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов, в том числе за отказ от медосвидетельствования. Теперь ему грозит серьезное наказание, предусмотренное законодательством.
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