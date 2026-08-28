Пьяный россиянин поджег такси и напал на знакомого с топором
Суд в Брянской области приговорил 36-летнего местного жителя к трем с половиной годам колонии общего режима за поджог такси и нападение с топором. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, пьяный россиянин поссорился с водителем такси после отказа везти его, после чего взял из дома спички и бензин, облил им водительское сиденье и поджег. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.
Позже мужчина вступил в конфликт со своим знакомым и несколько раз ударил его топором — по лбу и колену, причинив серьезный вред здоровью. На заседании фигурант признал свою вину.
Ранее сообщалось, что жители Санкт‑Петербурга обезвредили мужчину, напавшего на девушку. Неадекват, предположительно, находился под воздействием синтетических наркотиков. Инцидент произошел в подъезде дома № 30 в ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе.
Читайте также: