Пьяный россиянин поджег такси и напал на знакомого с топором

28 августа 2026, 12:16

Жителю Брянска дали 3,5 года колонии за поджог такси и нападение с топором

Фото: iStock/Grape_vein

Суд в Брянской области приговорил 36-летнего местного жителя к трем с половиной годам колонии общего режима за поджог такси и нападение с топором. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.