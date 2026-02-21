Пьяный солдат застрелил сослуживца во французском госпитале
В военном госпитале Перси в пригороде Парижа произошел трагический инцидент со смертельным исходом между двумя солдатами. Об этом пишет Le Parisien.
По данным источника издания, военнослужащие устроили вечеринку с употреблением алкоголя прямо в стенах госпиталя. Развлечение переросло в опасную игру: солдаты пытались обезоружить одного из товарищей и вывести его пистолет из строя при помощи ловкости рук. Участники считали, что он не заряжен.
Однако оружие неожиданно выстрелило, а пуля попала солдату в голову, что привело к его мгновенной гибели. Сослуживцы, затеявшие игру, предприняли попытки замести следы происшествия, утверждает автор материала.
О смерти молодого военнослужащего стало известно лишь спустя шесть дней. Военный губернатор Парижа официально подтвердил факт трагедии в публикации на платформе X. В рамках начатого расследования трем военнослужащим предъявили обвинение.
