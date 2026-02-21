Россияне застряли на острове во Вьетнаме из-за неполадок с канатной дорогой
Во Вьетнаме на острове Хон Тхом произошел масштабный сбой в работе канатной дороги, соединяющей острова Хон Тхом и Фукуок. Информация появилась в Телеграм-канале SHOT.
Это самая длинная канатная дорога в мире, и ее поломка случилась в пик туристического сезона. На островах сейчас находятся свыше 8 000 гостей из разных стран, включая россиян.
Для эвакуации задействовали катера, однако из‑за большого скопления людей на пирсе возникли давка и очереди. По словам российского туриста Андрея, процесс занял более трех часов, так как гольф‑кары почти не могли передвигаться, и многие туристы шли пешком в жаркую погоду. После эвакуации администрация курорта заявила о готовности компенсировать расходы за испорченный отдых.
Читайте также: