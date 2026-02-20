В Анапе нашли несколько десятков птиц после ночного шторма

20 февраля 2026, 22:51

«Осторожно, новости»: В Анапе нашли свыше 60 птиц в мазуте после ночного шторма

Фото: istockphoto/Jim Glab

Десятки птиц, покрытых мазутом, нашли на берегу моря в краснодарской Анапе после ночного шторма. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».