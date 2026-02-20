В Анапе нашли несколько десятков птиц после ночного шторма
Десятки птиц, покрытых мазутом, нашли на берегу моря в краснодарской Анапе после ночного шторма. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Волонтеры предполагают, что это может быть связанным с последствиями декабрьских выбросов в Керченском проливе. По их словам, после шторма в реабилитационный центр в Витязево доставили более 60 птиц, испачканных мазутом и пальмовым маслом.
Добровольцы отмечают, что в центре работают всего пять человек, а количество пострадавших птиц сейчас очень велико. Часть из них загрязнилась практически полностью — от клюва до хвоста.
Волонтеры добавляют, что справляться с нагрузкой тяжело, поскольку помимо новых поступлений они уже ухаживают примерно за 200 птицами.
