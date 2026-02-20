Россиянин предстанет перед судом за самодельную копию спартанского меча
Полицейские в Саратове изъяли у 42-летнего жителя Волжского района самодельный меч, который, по результатам экспертизы, признали холодным оружием колюще-режущего действия. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники уголовного розыска проверяли оперативные сведения и обнаружили у мужчины изготовленную им копию спартанского меча. По словам саратовца, он сделал клинок из автомобильной рессоры и использовать его не планировал — хотел лишь воссоздать оружие, которым, как считается, вооружались спартанцы.
По факту незаконного изготовления оружия возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
Ему может грозить до двух лет лишения свободы.
