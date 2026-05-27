Пьяный сотрудник круизного лайнера хотел изнасиловать коллегу

27 мая 2026, 20:34

Член экипажа круизного лайнера Valiant Lady хотел изнасиловать коллегу

В порту итальянского Палермо 20 мая произошёл инцидент на борту круизного лайнера Virgin Valiant Lady. 26-летняя гражданка Перу, работающая на судне, обратилась с жалобой на своего 32-летнего соотечественника, с которым состояла в отношениях на протяжении трёх лет и проживала в одной каюте.





По данным издания Palermo Today, мужчина ранее никогда не позволял себе домогательств. Однако во время стоянки в итальянском порту он выпил чрезмерное количество алкоголя, после чего схватил партнёршу за руки и попытался совершить насильственный половой акт.



Жертве удалось вырваться, после чего она в слезах обратилась к другим членам экипажа, продемонстрировав следы на руках. Пострадавшую осмотрели корабельные медики.



Капитан судна принял решение отстранить подозреваемого от работы. Злоумышленника передали итальянской полиции, а затем депортировали на родину.



