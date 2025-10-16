Пьяный турист устроил дебош и напал на инвалида в торговом центре Паттайи
В Таиланде пьяный турист напал на человека с инвалидностью и вступил в конфликт с полицейскими. Об этом сообщает издание The Pattaya News.
Инцидент произошёл 15 октября в районе LK Metro города Паттайя. Как оказалось, мужчина, находившийся в состоянии сильного опьянения и одетый только в джинсы, сначала поссорился с местной жительницей, а затем начал буянить — кричал, ругался и хватал прохожих женщин.
Позже иностранец повалил на землю инвалида, после чего очевидцы и охранники торгового центра скрутили его и вызвали полицию. Прибывшим офицерам мужчина оказал сопротивление и даже плюнул одному из них в лицо.
Нарушителя задержали и доставили в участок. Ему предъявлены обвинения по ряду административных статей. Имя и гражданство дебошира правоохранители не раскрывают — он отказывается сотрудничать со следствием.
