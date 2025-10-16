В Подмосковье четвертые сутки ищут 14‑летнего подростка
В Подмосковье четвертые сутки ищут 14‑летнего Всеволода Серова из Лобни. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Накануне исчезновения родители узнали о его увлечении зацепингом и наказали мальчика. Обиженный, он в ночь на 13 октября сбежал из комнаты через окно, оставив дома телефон, документы и деньги.
К поискам подключились около ста местных жителей и волонтёров. Ищут в «полях» и на железнодорожных платформах Савёловского, Можайского и Ленинградского направлений.
По информации добровольцев, в Звенигороде с 14 по 16 октября должна была пройти трёхдневная массовая сходка зацеперов, на которую собираются в основном подростки из Лобни, Долгопрудного, Лугового и ближайших районов.
Очевидцы описывают эти группы как организованные: дети от примерно десяти лет прячут лица под масками, не называют настоящих имён и общаются в закрытых чатах, где делятся укрытием, едой и деньгами.
Всеволод не попал ни на одну из городских камер. Последний раз его видели на платформе Луговая в ночь со среды на четверг, когда он пытался купить билет до Тучкова в районе Кубинки. Волонтёры предполагают, что мальчик мог направиться на ожидаемую сходку в Звенигороде.
Читайте также: