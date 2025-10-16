16 октября 2025, 17:30

Baza: В Подмосковье четвертые сутки ищут 14‑летнего подростка из Лобни

Фото: istockphoto/blinow61

В Подмосковье четвертые сутки ищут 14‑летнего Всеволода Серова из Лобни. Об этом пишет телеграм-канал Baza.