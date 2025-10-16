Достижения.рф

Мужчина открыл стрельбу по «Москвичу» в Татарстане

Mash Iptash: Мужчина открыл стрельбу по автомобилю «Москвич» в Татарстане
Мужчина открыл огонь по автомобилю «Москвич» на пересечении улиц Тэцевской и Копылова в Татарстане.



Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, злоумышленник стрелял трижды.

По данным очевидцев, пассажиру попали в живот, лицо и грудь — пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали, правоохранительные органы проводят проверку.

