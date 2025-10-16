В Москве с 50-го этажа жилого комплекса City Bay рухнуло окно
В жилом комплексе City Bay на северо-западе Москвы с 50-го этажа сорвалось и упало окно вместе с креплением. Об этом сообщает Telegram-канал, знакомый с ситуацией.
Предварительно, застройщик выполнял гарантийную замену стеклопакета в одной из квартир. Во время работ оборвался трос, удерживавший конструкцию. Стекло с большой высоты рухнуло вниз, едва не задев находившегося внизу рабочего — мужчина успел увернуться и не пострадал.
Очевидцы отметили, что падение сопровождалось сильным грохотом, а осколки разлетелись по двору. Сейчас на месте происшествия работают представители управляющей компании и сотрудники застройщика. Выясняются все обстоятельства инцидента.
