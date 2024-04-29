Ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны еще к одному обстрелу

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Ликвидированные при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) боевики могли быть причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом пишет СУ СК по региону в Telegram-канале.
Согласно информации следствия, пятеро подозреваемых боевиков прошлой ночью напали на наряд полиции в поселке Мара Аягъы. Они бросили в сторону сотрудников ДПС взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. Четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения, двое из них погибли.
По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.
Напомним, 22 апреля пятеро мужчин совершили нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в правоохранителей. Сообщалось о двух летальных исходах и одном пострадавшем, которого доставили в больницу.
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По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.
Напомним, 22 апреля пятеро мужчин совершили нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в правоохранителей. Сообщалось о двух летальных исходах и одном пострадавшем, которого доставили в больницу.
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Екатерина Коршунова