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Ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны еще к одному обстрелу

СК: ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны к обстрелу 22 апреля
29 апреля 2024, 10:20
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Ликвидированные при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) боевики могли быть причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом пишет СУ СК по региону в Telegram-канале.
Согласно информации следствия, пятеро подозреваемых боевиков прошлой ночью напали на наряд полиции в поселке Мара Аягъы. Они бросили в сторону сотрудников ДПС взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. Четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения, двое из них погибли.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.



Напомним, 22 апреля пятеро мужчин совершили нападение на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский» и несколько раз выстрелили в правоохранителей. Сообщалось о двух летальных исходах и одном пострадавшем, которого доставили в больницу.

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Украинцев задержали за вымогательство денег у казахстанцев
МВД Казахстана: задержано более 30 украинцев, выманивавших деньги у казахстанцев
29 апреля 2024, 09:54

Фото: iStock/JuYochi

На Украине задержали более тридцати сотрудников мошеннических колл-центров, которые занимались вымогательством денег у казахстанцев. Об этом информирует Polisia.kz со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Шынгыса Алекешева.
Украинские мошенники выдавали себя за представителей финансовых организаций и полиции, чтобы заполучить данные банковских счетов у граждан Казахстана. Алекешев сообщил, что в результате совместных усилий украинских, чешских и казахстанских правоохранителей были ликвидированы две транснациональные преступные группы, которые занимались интернет-мошенничеством.

Отмечается, что три кол-центра были ликвидированы в Одессе. В этом городе аферисты занимались проводили незаконные операции под предлогом вложений в крупные инвестиционные лже-организации.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.

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МВД опубликовало кадры последствий нападения боевиков на сотрудников ДПС в КЧР
29 апреля 2024, 09:27

Фото: iStock/JuYochi

В Республике Карачаево-Черкесии вооружённые боевики напали на пост ДПС, двое сотрудников погибли.
МВД по региону опубликовало кадры последствий обстрела, на которых в лобовых стёклах патрульных машин видны следы от пуль. На земле разбросано оружие, из которого преступники стреляли по полицейским.

Как сообщили в МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнём. Помимо двоих погибших полицейских, ещё четверо получили ранения.

Предполагается, что устранённые боевики участвовали в нападении на сотрудников полиции 22 апреля.

По факту произошедшего в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело.

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#полиция
#убийство
#обстрел
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#мвд
#кчр
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В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
29 апреля 2024, 08:52

Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов

В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой её гражданским мужем, бывшим министром экономики Куандыком Бишимбаевым. Подробности судебных разбирательств сообщает РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2023 года в ресторане BAU в Астане обнаружили труп Нукеновой. Тело женщины, покрытое синяками и ссадинами, было завёрнуто в простынь.

Позже в сеть попали кадры с видеонаблюдения в ресторане, на которых Бишимбаев жестоко избивает и таскает за волосы свою гражданскую супругу. На допросе он сознался в содеянном, однако, заявил, что не собирался убивать её. Чиновник находился в состоянии аффекта из-за гнева и алкоголя.

Также выяснилось, что вместо скорой помощи после избиения женщины Бишимбаев позвонил гадалке, которая заверила его, что с Нукеновой всё в порядке, она просто спит.

Кроме того, сидя в номере с избитой, умирающей Салтанат, Бишимбаев спокойно переписывался с другими женщинами. Переписки судья зачитала на одном из заседаний.

Приговор Бишимбаеву будет оглашён в первых числах мая, заключили в РИА.

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#казахстан
#убийство
#суд
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В Красноярске силовики устроили облаву на рынке и задержали 135 мигрантов
29 апреля 2024, 08:43

Фото: iStock/vichinterlang

В Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что среди задержанных присутствуют граждане, которые прибыли из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всех доставили в местное отделение полиции для удостоверения личности и проведения профилактических бесед.

Трое человек, которые ранее получили гражданство, поставлены на воинский учет. Также правоохранители составили восемь административных протоколов в отношении шести мигрантов, троим иностранным гражданам грозит депортация из страны.

Ранее сообщалось, что восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе. Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности.

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#гражданство
#страны
#человек
#учёт
#мигранты
#красноярский край
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Стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов работал на стройке
29 апреля 2024, 08:05

Фото: iStock/Andrii Zorii

Двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов работал на стройке в Москве, об этом сообщил сотрудник хостела, где подозреваемый жил вместе с братом, в интервью для РИА Новости.
«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Вместе с ним был арестован брат подозреваемого Сухроб. Пока что точно не известно, считает ли следствие Сухроба причастным к теракту.

Напомним, 22 марта четверо вооружённых боевиков ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Террористы начали расстреливать людей, а затем подожгли здание и скрылись. Их удалось задержать в Брянской области, на пути к украинской границе.

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#крокус сити холл
#террористы
#строители
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В Карачаево-Черкесии при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских
29 апреля 2024, 08:00

Фото: iStock/z1b

Двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Отмечается, что четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Согласно информации МВД, пятеро нападавших были ликвидированы ответным огнем.

По предварительным данным, на пост ДПС напали те же боевики, которые в воскресенье, 21 апреля, обстреляли полицейских в Карачаевске. Иных подробностей преступления в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что в РФ объявили в розыск пять человек, которых подозревают в нападении на наряд патрульно-постовой службы в Республике Карачаево-Черкесия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.

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#дело
#мвд
#следственный комитет
#уголовное дело
#розыск
#дпс
#пост
#человек
#рф
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Обнаружена связь двух убитых в Германии украинцев с россиянином
29 апреля 2024, 02:21

Фото: iStock/DedMityay

Гражданин России, задержанный в связи с убийством двух украинцев в немецком городе Мурнау, был знаком с жертвами. Об этом портал Bayerische Rundfunk 24 сообщил на основе слов местного жителя.
Собеседник агентства утверждает, что мужчины были друзьями. По его словам, незадолго до инцидента они вместе выпивали.

Директор МВД Баварии Йоахим Херрманн считает, что конфликт мог начаться из-за сильного опьянения подозреваемого и жертв.

Ранее, 28 апреля, в Баварии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев.

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#убийство
#алкоголь
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В российском регионе пять человек погибли в результате ДТП
ГУ МВД: пять человек погибли в ДТП на Кубани
29 апреля 2024, 02:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пять человек погибли в результате ДТП на трассе «Армавир – Курганинск» в Курганинском районе Кубани, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.
По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В результате аварии погибли пассажиры и водитель обоих автомобилей.

Ранее под Санкт-Петербургом произошла крупная авария. Семь человек пострадали в результате столкновения шести автомобилей на трассе М11 «Нева».

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#автомобили
#автомобилисты
#трасса
#санкт-петербург
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Стало известно о гибели полицейского и боевиков в ходе нападения на пост ДПС
Baza: трое боевиков и один полицейский убиты при нападении на пост ДПС в КЧР
29 апреля 2024, 01:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Три боевика и один сотрудник полиции погибли в результате нападения на пост ГИБДД в Карачаево-Черкесии, сообщает Baza.
Также были ранены двое полицейских и один сотрудник ОМОНа.

По предварительным данным, на пост ДПС напали те же боевики, которые 21 апреля обстреляли полицейских в Карачаевске.

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#дпс
#полицейские
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